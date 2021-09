Udinese-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo la cocente sconfitta di martedì scorso la Fiorentina di Vincenzo Italiano è chiamata al riscatto in trasferta. Ad accogliere i viola c’è l’Udinese di Luca Gotti, che arriva da due sconfitte di fila contro Napoli e Roma. Per la squadra gigliata si tratta di un’occasione importante per rilanciarsi in campionato e dopo un inizio spumeggiante per continuità di risultati e bel gioco, mentre i friulani ritrovare la quadra che ha permesso loro di restare imbattuti nelle prime quattro giornate.

L’appuntamento è per le ore 15:00 agli ordini del sig. Ghersini di Genova. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, a fine gara invece spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti.

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.