UFFICIALE: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Pisa

Dopo l’annuncio della risoluzione del contratto da parte della Fiorentina, si attendeva di fatto solo l’ufficialità del passaggio di Alberto Aquilani sulla panchina del Pisa. Ufficialità che è arrivata in questi minuti, sui canali social e web del club nerazzurro. La presentazione di Aquilani come nuovo allenatore del Pisa avverrà lunedì 10 luglio.

Sul proprio Instagram lo stesso Aquilani ha commentato così: “Si comincia! Sono carico e motivato per questa nuova avventura. Ringrazio il Presidenti e l’intera società del Pisa per questa grande opportunità. Darò tutto per ripagarla al massimo”.