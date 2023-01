Era nell’aria l’esonero di Alvini, sulla panchina della Cremonese in queste 18 giornate senza cogliere alcuna vittoria e dopo il 2-3 interno di ieri con il Monza, è arrivata anche l’ufficialità. Il club grigiorosso cambia quindi guida tecnica ed ha accolto ufficialmente il sostituto: Davide Ballardini. Sarà lui dunque a subentrare, in mattinata la firma sul contratto fino al 2024, come riportato da gianlucadimarzio.com.