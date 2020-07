UFFICIALE: Arriva l’estensione per Saponara

L’U.S. Lecce comunica che, oltre l’estensione del prestito relativo al calciatore Antonin Barak, è stato prolungato fino 31 agosto 2020 il rapporto contrattuale con Giulio Donati (contratto in scadenza il 30/06/2020) ed esteso il prestito con Riccardo Saponara con il nullaosta del Genoa CFC e dell’ACF Fiorentina. Non è stata, invece, raggiunta l’intesa con il portiere Gianmarco Chironi per il prolungamento del contratto in scadenza il 30/06/2020.

0 0 vote Article Rating