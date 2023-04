UFFICIALE: Deferito l’arbitro Serra per le frasi offensive nei confronti di Mourinho

Ricordate Cremonese-Roma 2-1? La prossima avversaria della Fiorentina, circa due mesi fa, ha conquistato la sua prima vittoria in questa Serie A contro la squadra di Mourinho, al quale sono state rivolte parole offensive dall’arbitro Marco Serra (nell’occasione quarto uomo). Come riportato da Gazzetta.it, Serra è stato ufficialmente deferito dalla Procura federale per le frasi rivolte al tecnico portoghese.

In particolare, il suo carattere è stato giudicato oggettivamente inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo. Le sue parole (le ricordiamo: “Ti stanno prendendo tutti per il culo, vai a casa“) hanno violato i principi di lealtà e correttezza.