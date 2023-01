UFFICIALE: Dutu cambia casacca

Attraverso il suo profilo Instagram, il Gubbio ha comunicato l’ingaggio del difensore viola Eduard Dutu. Il giocatore ha interrotto il prestito alla Reggina, per approdare al club di Serie C. Questo il comunicato ufficiale:

“L’A.S. Gubbio 1910 annuncia il tesseramento di Eduard Dutu, difensore che arriva in prestito dalla ACF Fiorentina fino a fine stagione. Nato a Roma il 18 aprile 2001 è cresciuto nel settore giovanile viola fino ad essere un punto fermo della formazione primavera che ha conquistato la Coppa Italia di categoria nella stagione 2020-21. Nella scorsa stagione la sua prima esperienza nel calcio professionistico in prestito all’Aquila Montevarchi con 26 presenze (20 da titolare e 6 da subentrato). In questo campionato, sempre con la formula del prestito, ha vestito la maglia della Reggina in serie B dove però non è riuscito a ritagliarsi spazio in questa prima parte di stagione. Ora lascia nuovamente in prestito la Fiorentina. La formula è la stessa: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno. Nella foto Dutu mentre sigla il contratto nella sede rossoblù nel tardo pomeriggio di ieri”