UFFICIALE: Ecco quando la Fiorentina affronterà il Torino in Coppa Italia

La Lega Serie A ha appena comunicato date e orario ufficiali della sfida tra Fiorentina e Torino, valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Ancora una volta, proprio come accaduto per gli ottavi contro la Sampdoria, la squadra viola sarà l’unica a non giocare in prima serata.

Segnatevi l’appuntamento dunque: mercoledì 1 febbraio alle ore 18. La partita verrà trasmessa da Italia Uno. Lo stesso giorno, ma alle 21, si giocherà Roma–Cremonese, sfida dalla quale uscirà l’eventuale avversario della Fiorentina in caso di passaggio del turno.