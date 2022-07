UFFICIALE: Edoardo Pierozzi passa in prestito al Palermo

Adesso è ufficiale: Edoardo Pierozzi è un nuovo giocatore del Palermo. Nonostante il caos dovuto alle dimissioni del tecnico Baldini, l’operazione è andata a buon fine e così il classe 2001 potrà lasciare in prestito la Fiorentina per fare ulteriore esperienza in Serie B.

Il Palermo – si legge nel comunicato sul sito ufficiale viola – ha il diritto di riscatto, ma la Fiorentina potrà disporre di un contro riscatto qualora voglia richiamare il giocatore. Dopo l’Alessandria, è tempo di spostarsi in Sicilia per il giovane terzino destro cresciuto nel vivaio gigliato e prima ancora nel Rifredi.