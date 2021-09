Ufficiale: il Verona volta pagina e si affida a Tudor

Esonerato in mattinata Eusebio Di Francesco, il Verona ha scelto il nome del suo successore che sarà Igor Tudor: il tecnico croato ha firmato un contratto fino al termine della stagione ed è stato ufficializzato proprio in questi minuti. L’ex tecnico dell’Udinese, in Friuli nel 2018 e nel 2019, torna dunque in Serie A dopo che nella scorsa stagione era stato il vice di Pirlo alla Juve.