UFFICIALE: In attesa della decisione sulla Juventus, la UEFA sceglie la sede della prossima finale di Conference League. E in confronto all’Eden Arena…

La Fiorentina non conosce ancora il suo destino europeo per quanto riguarda la stagione 2023/24: si attendono comunicazioni ufficiali da parte della UEFA sul ‘caso Juventus‘. Intanto, la federazione europea ha ufficializzato il luogo della prossima finale di Conference League, ovvero l’Aris Sofia Stadium di Atene, casa dell’AEK. Rispetto all’Eden Arena di Praga, teatro di Fiorentina-West Ham, la capienza è decisamente aumentata: lo stadio greco contiene 31mila persone.

Ma non solo, la UEFA ha scelto anche il luogo della finale dell’edizione 2024/25: lo Stadion Wroclaw di Cracovia, che arriva a contenere addirittura ben 45mila persone.

✅ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | The venues for the UEFA Conference League final have been announced.

🇬🇷 2024 — Agia Sofia Stadium (AEK stadium). 31k capacity.

🇵🇱 2025 — Stadion Wrocław (WKS Śląsk Wrocław). 45k capacity. pic.twitter.com/8QhKmaQ5KC

— EuroFoot (@eurofootcom) June 28, 2023