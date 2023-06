UFFICIALE: La Fiorentina non riscatta il giovane Berti, che torna così al Cesena

La notizia era nell’aria, adesso è anche ufficiale: Tommaso Berti torna al Cesena dopo l’avventura in prestito alla Fiorentina. Il giovane centrocampista classe 2004 lascia così la società viola, nella quale era arrivato la scorsa estate.

Il club viola non ha esercitato l’opzione da 350mila euro per comprare il suo cartellino dal Cesena, che ha comunicato il suo rientro ai bianconeri con questa nota ufficiale:

“Tommaso Berti torna al Cesena. Il centrocampista classe 2004, cresciuto nel settore giovanile bianconero e che l’anno scorso aveva esordito in prima squadra, ha disputato la stagione 2022/23 nella Primavera della Fiorentina, club dov’era in prestito e che non ha esercitato il diritto di opzione. In maglia viola, Berti ha vinto la Supercoppa Primavera e raggiunto la finale in campionato e Coppa Italia”.