UFFICIALE: La UEFA ha sospeso Salamon dopo la positività all’antidoping. Il difensore del Lech non ci sarà contro la Fiorentina

Attraverso un tweet, il Lech Poznan ha fatto sapere di aver ricevuto dalla UEFA la comunicazione della sospensione di Bartosz Salamon per tre mesi. Il difensore del club polacco era risultato positivo qualche giorno fa al clortalidone durante un test antidoping, ma la società aveva deciso di non sospenderlo. Oggi la decisione è arrivata direttamente dall’organizzazione europea. Salamon non sarà dunque a disposizione del Lech per la partita di stasera contro la Fiorentina, né per il ritorno al Franchi tra una settimana. Questo quanto si legge nel comunicato del Lech Poznan:

“Il Lech Poznań ha appena ricevuto la decisione della UEFA di sospendere Bartosz Salamon per tre mesi. Durante la sospensione, il difensore non può partecipare a partite o allenamenti. Come club, abbiamo deciso di presentare ricorso contro questa decisione”.