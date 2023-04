UFFICIALE: l’Italia si candida per Euro 2032 e sfida la Turchia. Tra gli stadi selezionati c’è anche quello della Fiorentina

L’Italia si candida ufficialmente per ospitare gli Europei di calcio in programma nel 2032. A comunicare la notizia è stata la UEFA attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali. Sarà sfida con la Turchia, nazione che ha presentato la candidatura anche per il 2028.

“La UEFA ha ricevuto oggi tre dossier di candidatura dalle Federazioni Nazionali interessate a ospitare i Campionati Europei 2028 e 2032. La Federcalcio turca ha presentato la propria candidatura per ospitare EURO 2028 o 2032 e per quel che riguarda l’Italia, la Federcalcio ha presentato il dossier di candidatura per EURO 2032“.

Le città designate a ospitare la fase finale dell’Europeo sono Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Firenze, con la candidatura dello stadio Artemio Franchi. Palermo continuerà a essere coinvolta nell’iter a supporto della candidatura.