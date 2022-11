UFFICIALE: Nico Gonzalez va ai Mondiali in Qatar con l’Argentina. Non c’è Martinez Quarta, al suo posto un ex viola

L’Argentina ha da poco reso noti i convocati scelti dal commissario tecnico Scaloni per i Mondiali del 2022. Dopo tanta incertezza, adesso è ufficiale: l’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez andrà in Qatar con la propria Nazionale.

Niente da fare, invece, per il difensore Lucas Martinez Quarta, già tagliato fuori nei pre-convocati. Al suo posto, in difesa, c’è un ex Fiorentina molto conosciuto: German Pezzella.

Di seguito, il video di Scaloni che annuncia i convocati dell’Argentina: