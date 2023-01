UFFICIALE: Sabiri è un nuovo giocatore della Fiorentina

Adesso è ufficiale: Abdelhamid Sabiri è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il sito della Lega Serie A ha ufficializzato il colpo, con il contratto del marocchino che è stato depositato a pochi minuti dal gong finale.

Come noto, il giocatore in arrivo dalla Sampdoria rimarrà in prestito al club blucerchiato fino a giugno, quando arriverà a Firenze per unirsi alla squadra di Italiano in vista della prossima stagione. Si attende il comunicato ufficiale della Fiorentina.