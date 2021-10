UFFICIALE: Salta la terza panchina in Serie A. La Salernitana esonera Castori

Dopo le indiscrezioni di oggi è arrivata l’ufficialità. La Salernitana, dopo la sconfitta incassata ieri contro lo Spezia, ha deciso di esonerare il tecnico Fabrizio Castori. Si tratta della terza panchina in Serie A a saltare in questo campionato dopo gli addii di Di Francesco al Verona e di Semplici al Cagliari. A Salerno dovrebbe arrivare Stefano Colantuono nelle prossime ore, anche se, come via abbiamo preannunciato poco fa, resta ancora un’ipotesi che porterebbe al ritorno in panchina dell’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini.

Di seguito il comunicato ufficiale della società granata:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori. Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali”.