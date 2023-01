Adesso è ufficiale: la Cremonese ha esonerato Massimiliano Alvini. Decisiva è stata la sconfitta casalinga contro il Monza per 2-3, che ha lasciato i grigiorossi in fondo alla classifica di Serie A a 7 punti.

Per sostituirlo, in pole al momento c’è Davide Ballardini, attualmente senza squadra. Già in serata potrebbe arrivare l’ufficialità del suo arrivo.