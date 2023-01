UFFICIALE: Salta un’altra panchina in Serie A

Salta un’altra panchina in Serie A. Questa volta a farne le spese è stato il tecnico della Salernitana, Davide Nicola.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola.

La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Con questo comunicato, la società campana ha dato il benservito al proprio allenatore: fatale per lui la pesantissima sconfitta (8-2) patita sul campo dell’Atalanta.