UFFICIALE: Spalluto lascia la Fiorentina e ritorna in prestito, è un nuovo attaccante della Ternana

Nei giorni scorsi era avanzata la trattativa e adesso è arrivata anche l’ufficialità. Samuele Spalluto lascia la Fiorentina in prestito per trasferirsi alla Ternana. Dopo l’ottima esperienza in Lega Pro col Gubbio, ora lo attende un importante salto di categoria in Serie B con una formazione che dovrà sudarsi la salvezza.

Ecco il comunicato ufficiale della società rossoverde:

“La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato dalla A.C. Fiorentina il calciatore Samuele Spalluto. L’attaccante brindisino (è nato a San Pietro Vernotico il 15/02/01), arriva a Terni con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione.

Samuele, cresciuto nel settore giovanile viola (dopo gli inizi nella scuola calcio Corvino), vanta 24 gol tra Under 17 e Under 19 della Fiorentina. Nella scorsa stagione, disputata nel Gubbio in Serie C, girone B, 27 presenze e 10 reti messe a segno nella regular season, oltre a 2 gare ed un gol realizzato nei play-off”.