UFFICIALE: Tucceri Cimini è il nuovo rinforzo per Panico: “Non sono più una ragazzina, ma voglio rimettermi in gioco. Posso essere un esempio per le più giovani”

Dopo il suo addio al Milan (a causa di alcune vicissitudini con il tecnico rossonero Ganz), Linda Tucceri Cimini è ufficialmente una nuova calciatrice della Fiorentina. La classe ’91, Nazionale italiana, arriva a titolo definitivo, firmando un contratto che la legherà ai colori viola fino al 2024. Di seguito un estratto delle sue prime parole da giocatrice gigliata:

“Mi piacciono le sfide e dato che non sono più una ragazzina voglio rimettermi in gioco. Avevo bisogno di nuovi stimoli e qua, visto com’è andata l’anno scorso, sono venuta per aiutare a compiere il rilancio della squadra. Posso essere un esempio, sia in campo sia negli allenamenti, non mi risparmio mai e posso aiutare le ragazze più giovani”.

E ancora: “A livello tecnico posso dire ancora la mia, ho giocato finali e partite internazionali, nelle fasi finali della stagione ci tornerà utile questa mia esperienza. Alcune ragazze già le conoscevo e l’ambiente mi sembra sereno. Ho giocato insieme a Panico: qui ci si allena diversamente dal Milan e mi sento più stimolata“.