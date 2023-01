UFFICIALE: Un altro giovane viola torna alla Fiorentina dopo il prestito in Serie C

Adesso è ufficiale il rientro dal prestito alla Vis Pesaro in Lega Pro di Destiny Efosa Egharevba, giocatore classe 2003 di proprietà della Fiorentina. Durante la sua avventura tra i professionisti in Serie C, l’esterno d’attacco viola ha collezionato 14 presenze.

Adesso ci sarà da capire se il suo prossimo futuro sarà a Firenze oppure ripartirà già a gennaio verso altri lidi. A comunicare il suo rientro alla Fiorentina è stata la Lega Serie A attraverso il proprio sito.