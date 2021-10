UFFICIALE, un ex allenatore della Fiorentina torna ad allenare in Premier League

A distanza di cinque anni dall’impresa sulla panchina del Leicester City (nel mezzo l’esperienza al Fulham) Claudio Ranieri torna in Premier League. L’ex tecnico della Fiorentina, il cui ritorno era emerso come ipotesi per il post Iachini, è ufficialmente il nuovo allenatore del Watford.

A comunicarlo il club inglese sui propri canali ufficiali. Per Ranieri si prospetta un compito non semplice: quello di risollevare le sorti di una squadra attualmente quindicesima con soli sette punti conquistati in altrettante partite.