UFFICIALE: Un giovane portiere viola lascia definitivamente la Fiorentina

Adesso è ufficiale: Simone Ghidotti è un nuovo giocatore del Como. Il club di Serie B lo ha comunicato con una nota ufficiale, con l’estremo difensore classe 2000 che lascia definitivamente la Fiorentina dopo le esperienze in prestito a Gubbio e Pergolettese. Questo quanto si legge nella nota:

“Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025 del portiere Simone Ghidotti”. Con le parole del giocatore: ““Approdare in un Club di grande tradizione e ambizione risulta per me uno step in avanti nella carriera del quale vado molto orgoglioso. Mi sono subito accorto di quanto questo gruppo sia unito e mi sto trovando molto bene qui in ritiro, il club è molto organizzato e credo che sia l’ambiente giusto per crescere”.