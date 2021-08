UFFICIALE: Zappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Di dubbi non c’erano, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Davide Zappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Lo comunica sui propri canali ufficiali il club bergamasca, che all’ultimo momento ha superato la Fiorentina soffiandole sotto il naso il giocatore. La società viola, che intanto ha piazzato il colpo Torreira, sta comunque lavorando per trovare un altro esterno destro da regalare a Italiano.

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐙𝐀𝐏𝐏𝐀𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 🔵@DZappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🚀 Bentornato, Davide! 👋#Zappacosta is a new #Atalanta player! 🤝 Welcome back, Davide! 🤩#GoAtalantaGo pic.twitter.com/uNJpCjpwAz

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 24, 2021