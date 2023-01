UFFICIALE: Zurkowski non è più un calciatore della Fiorentina. La formula del trasferimento allo Spezia

La firma sul contratto è arrivata: Szymon Zurkowski non è un giocatore della Fiorentina. Il centrocampista polacco passa allo Spezia con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Di seguito il comunicato della società viola: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo di prestito oneroso con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Szymon Zurkowski allo Spezia Calcio”.

“Lo Spezia – si legge nella nota del club ligure – “intende ringraziare ACF Fiorentina per la serietà e la disponibilità dimostrate in occasione della trattativa che ha consentito a Zurkowski di approdare nel Golfo dei Poeti per combattere sul terreno del “Picco” insieme al popolo aquilotto”.