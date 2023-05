Ujfaluši a FN: “A Firenze Barak gioca più lontano dalla porta rispetto a Verona, ma in viola si trova benissimo. La mia Fiorentina con Prandelli? Era una famiglia prima che una squadra”

Tomáš Ujfaluši, grande ex difensore e capitano della Fiorentina di Cesare Prandelli, ha parlato in esclusiva in un’intervista per Fiorentinanews.com in vista della finale di Conference League a Praga. Tanti i temi toccati dall’ex giocatore ceco, tra il suo connazionale in viola e il suo passato a Firenze.

A portare la Fiorentina in finale a Praga è stato proprio un giocatore ceco: Antonin Barak. Come giudichi la sua prima stagione a Firenze?

“Barak lo conosco bene. A Firenze sta giocando in una posizione leggermente diversa da quella di Verona. All’Hellas si trovava molto più spesso vicino all’area ed ha segnato più gol e collezionato più assist. Alla Fiorentina, invece, non arriva così tanto spesso ne pressi dell’area. Il suo gol ha portato i viola in finale, credo sia contentissimo e si trovi benissimo a Firenze anche con la sua famiglia. Vedremo se partirà titolare a Praga, ma in ogni caso per me sta facendo un’ottima stagione”.

Sei ricordato come un ottimo difensore in maglia viola. In vista della finale forse c’è qualcosa da registrare nel reparto difensivo di Italiano, soprattutto al centro. Che ne pensi?

“Sarano tutti pronti al 100%, ne sono sicuro. Poi il calcio è così: sono piccoli errori che fanno la differenza, ma in una partita come la finale cercheranno tutti di evitarli al massimo. Sono forti. Dodo sta facendo molto bene. Secondo me la Fiorentina non si snaturerà, nonostante sia una partita così importante. Poi ci sarà anche da vedere quale sarà l’approccio degli inglesi alla partita. Loro giocano un calcio molto più fisico e ci sarà da capire come l’hanno preparata”.

Ogni tanto torni a Firenze. Qual è il legame che hai ancora con la città, i tifosi viola e i tuoi vecchi compagni?

“Ogni due tre mesi vengo in Italia per tre o quattro giorni, mi è capitato anche di essere al Franchi per vedere la Fiorentina. Ora non ho più i capelli lunghi come una volta e la gente non mi riconosce sempre, il che non è sempre un male (ride ndr). Per me l’avventura alla Fiorentina è stata impressionante. Quella lì era prima una famiglia e poi una squadra. Ci sentiamo sempre. So che ci sarà un evento a Firenze con tutti i ragazzi di Prandelli che hanno portato Firenze a vivere la Champions (Prandelli e la sua Fiorentina al Teatro di Fiesole ndr). Io non ci potrò essere perché appunto sarò a Praga. Ma li saluto tutti”.