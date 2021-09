Ujfalusi: “Arrivato alla Fiorentina c’è una cosa che ho sofferto maggiormente. Zima come Gamberini e io l’avevo segnalato…all’Atletico Madrid”

L’ex difensore della Fiorentina, Tomas Ujfalusi, è stato intervistato da Tuttosport.

L’ex viola ha detto: “La cosa che ho sofferto di più è stata la differenza in certi tipi di allenamento. Alla Fiorentina ero arrivato dall’Amburgo e ho dovuto lavorare tantissimo sulla forza, che in Germania quasi era trascurata”.

Ujfalusi ha parlato anche di uno dei nuovi acquisti del Torino, David Zima, pescato nella Repubblica Ceca dai granata: “E’ un difensore molto veloce. Mi ricorda Gamberini ai tempi della Fiorentina: non era appariscente e non parlava molto, ma era fortissimo nei duelli ed era diventato una colonna della squadra viola di Prandelli. Tempo fa lo segnalai all’Atletico Madrid. Spero di vederlo dal vivo. Magari quando la Fiorentina verrà a giocare a Torino: tornare in Italia è sempre bellissimo”.