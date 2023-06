Ujfalusi avverte la Fiorentina: “Evitare i calci piazzati, il West Ham è molto pericoloso. Ma mi aspetto una Viola che farà il suo gioco anche domani”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Tomas Ujfalusi è intervenuto a Sky Sport per ribadire la sua fede viola in vista della finale di Conference League contro il West Ham. Ecco cosa ha detto: “Quelli a Firenze, per me, sono stati quattro anni indimenticabili. Mi sono divertito tanto, abbiamo espresso tanto bel gioco. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in finale, però ricordo tutto di quest’avventura: una famiglia. Cerco sempre di tornare a Firenze per incontrare qualcuno”.

Sul West Ham: “La loro stagione non è ottima, si sono solo salvati, però hanno comunque conquistato una finale. La Fiorentina affronterà una squadra molto fisica: dovrà stare attenta a evitare i calci piazzati, perché lì sono molto forti e sanno fare gol”.

Sulla Fiorentina: “Spero che anche loro siano un bel gruppo, come lo era il nostro. Ha sempre fatto il suo gioco con tutte, me lo aspetto anche domani fin dall’inizio. A maggior ragione domani, visto che sarà gara secca, non si devono fare errori e la squadra deve rimanere sempre concentrata. Se la Fiorentina vince vado a festeggiare a Firenze? Sarebbe bellissimo. Se succederà, manterrò la promessa”.