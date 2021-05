Ulivieri: “Alla Fiorentina è mancata la voglia di sacrificarsi l’uno per l’altro. Fossi il padre di Vlahovic consiglierei al ragazzo…”

Intervistato dal Brivido Sportivo, il tecnico Renzo Ulivieri ha parlato così del momento viola: “In questa stagione è mancato lo spirito di squadra. In troppe occasioni la Fiorentina non è stata una squadra. È mancata la capacità, forse la voglia, di sacrificarsi l’uno per l’altro… questo finché i tifosi non si sono giustamente incazzati: da lì in poi ho visto dei miglioramenti sotto questo aspetto, ad esempio con Juventus e Lazio. Allenatore? Secondo me serve un mister capace di lavorare con i giovani, farli crescere. Ad esempio: Fabio Capello è un grande allenatore, ma è più un gestore di campioni. Dato che a Firenze, se va bene, di campioni c’è ne saranno un paio, fossi nella società opterei per qualcosa di diverso, qualcuno che possa valorizzare la rosa. Vlahovic? Chiaramente non so cosa farà, ma fossi suo padre gli consiglierei di restare a Firenze ancora uno o due anni: è molto giovane e ha troppa strada davanti per rischiare di bruciarsi in un top club. Resti alla Fiorentina, consolidi quanto di buono ha fatto vedere, poi si vedrà. La società dovrebbe fare un discorso chiaro al giocatore e al suo entourage. Un accordo si può trovare, se viene prospettato loro una buona squadra e un’ottima stagione”.