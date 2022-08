Ulivieri: “Calenda mi sembra Kokorin della Fiorentina, inutile e insulso. Migliore? E’ come un Tizio che prima bacia la maglia viola e il giorno dopo quella della Juventus”

Il calcio si può mischiare alla politica. Ad utilizzare metafore pallonare per descrivere la situazione del Paese, ci pensa Renzo Ulivieri, ex allenatore di molte squadre, toscanaccio di nascita e anche tifoso della Fiorentina, squadra che tira in ballo in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino.

Su Calenda che sta cercando di tirare su il terzo polo con Renzi, Ulivieri spiega: “Mi sembra Kokorin della Fiorentina: inutile, insulso. Un fenomeno gonfiato dalla TV”.

Ad una domanda poi su Marcucci che potrebbe lasciare il PD per passare ad Italia Viva, Ulivieri risponde: “Non mi meraviglierei. Con Renzi c’è anche Gennaro Migliore: era con me in SEL e ora sta a destra. Come nel calcio: Tizio bacia la maglia viola e il giorno dopo quella bianconera”.