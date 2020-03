Ulivieri: “I giocatori sono controllati, il medico per le squadre c’è anche nella nostra serie D. L’impressione è che…”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, intervistato da TMW ha parlato così della situazione in corrispondenza dei calciatori: “Ci sono sempre i medici intorno a loro e poi l’idea è che i calciatori siano persone in forze e in salute. E’ chiaro che in questo periodo tutti dobbiamo fare attenzione nella vita di ogni giorno. Quando uno gioca, gioca. Ma ripeto, i giocatori sono controllati, il medico per le squadre c’è anche nella nostra serie D. E’ chiaro che poi i particolari veri li può dare un medico e non il sottoscritto. L’impressione comunque è che chi è atleta ed è giovane possa avere meno problemi di una persona della mia età