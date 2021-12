Ulivieri: “Italiano? E’ determinato, ha portato qualcosa di diverso, attaccando alto e subendo qualche gol in più, ma bilancio positivo. Su Prandelli…”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno. Ecco quanto ha riferito: “Italiano? Esordì contro di me, in Bologna-Verona 5-1. Ha seguito il corso di formazione per allenatori con me, ma si vedeva subito cosa aveva in mente: ha un‘impostazione rigida e la trasmette alla squadra. Prandelli? Un grande allenatore, spero non si ritiri, lo aspettiamo. Italiano ha portato qualcosa di diverso: nel prendere gli avversari e tenere la difesa alta. I gol presi dalla Fiorentina sono inquadrabili nel suo princìpi di gioco. E’ un allenatore molto determinato, ma dovrà ancora fare esperienza. Sul finire della gara la Fiorentina ci fa divertire un po’ meno, si galvanizza contro le grandi e perde punti con le piccole, ma il bilancio generale è assolutamente positivo“.