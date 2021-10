Ulivieri: “Italiano ha fatto molto bene fin da subito. Per mantenere certi ritmi, dovrebbe avere qualche cambio in più”

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori nonché tifoso della Fiorentina, Renzo Ulivieri, ha parlato a 1 Station Radio: “Vincenzo Italiano è un tecnico davvero bravo: ha fatto fin da subito molto bene. Così anche Dionisi e De Zerbi, ma non solo: è l’ultima generazione che è arrivata e tutti stanno facendo bene, al di là di ogni periodo storto che può capitare. Saranno davvero bravi quando riusciranno a gestire anche i periodi negativi di una stagione”.

Ulivieri si sofferma poi sulla Fiorentina: “Non credo che la squadra di Italiano debba fare programmi, ma giocare partita dopo partita. Bisogna pensare al gioco e bisognerebbe che avesse qualche giocatore in più da far entrare dalla panchina per mantenere certi ritmi. Io sono tifoso della Fiorentina, spero che quest’anno la salvezza venga raggiunta un po’ prima rispetto alle ultime due stagioni”.