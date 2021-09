A Radio Bruno Toscana ha parlato l’ex calciatore viola e presidente dell’Asso Allenatori Renzo Ulivieri: “La nuova Fiorentina sta nascendo bene, abbiamo già visto idee di gioco chiare e nitide. C’è ancora da sistemare qualcosa in difesa e a centrocampo, ma è normale a questo punto della stagione. Lo rosa è compatta e guidata bene da un allenatore molto bravo come Vincenzo Italiano, che nel proporre le sue idee è deciso e determinato come tipico dei tecnici più bravi”.