Umtiti e quella voglia matta di rilanciarsi…con la maglia viola

Dalla Spagna sono sicuri: Umtiti ha scelto di lasciare la Liga per rilanciare la sua carriera (tormentata) e avrebbe come destinazione Firenze e la Fiorentina. Il motivo? Gioca un bel calcio – qui in condizionale non serve – e per MundoDeportivo.com il nazionale francese l’avrebbe individuata come destinazione gradita.

Se a questo si aggiunge che l’Inter ha praticamente definito il passaggio di Skriniar al Psg, puntando a Milenkovic come sostituto, ecco che Umtiti sarebbe il sostituto ideale. Ma l’ingaggio da top player e le condizioni fisiche da valutare sono le due incognite di una operazione comunque tutta da costruire.