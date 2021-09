Un 2022 che non preoccupa troppo la Fiorentina, il 2023 invece…

Incubo rinnovo dei contratti, una costante per la Fiorentina negli ultimi mesi ed una situazione ancora da risolvere per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Il contratto del serbo però scadrà nel 2023 e dunque non a fine di questa stagione: in compenso la società viola dovrà valutare tre situazioni entro il prossimo giugno, quelle di Saponara, Bonaventura e Callejon. Sono tre casi non particolarmente preoccupanti considerate le età dei protagonisti. Diverso invece il discorso analizzato da Tmw per il 2023, con due nomi su tutti: quelli di Vlahovic e Milenkovic. Nonostante i 12 mesi in più, le loro situazioni appaiono decisamente prioritarie per la Fiorentina.