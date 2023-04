Un acuto che manca dalla notte pazzesca di Kalinic: alla Fiorentina manca un super acuto nella San Siro nerazzurra

Era fine settembre 2015 e la prima Fiorentina di Paulo Sousa sbancò clamorosamente San Siro in un posticipo che valeva il primato in Serie A: fu la notte pazzesca di Nikola Kalinic che segnò una tripletta e con Ilicic demolì l’Inter di Mancini. Da quella volta la squadra viola non ha più vinto a Milano quando di fronte c’era l’Inter, strappando appena due pareggi tra campionato e Coppa Italia. In generale, allargando il discorso anche al Milan, resta da allora solo lo 0-1 del dicembre 2018, firmato da Chiesa. Uno stadio quindi in cui la Fiorentina soffre spesso e volentieri, anche al di là del valore dei due avversari: nella scorsa stagione fu 1-1, con tante occasioni sprecate e un certo rammarico soprattutto sulla palla gol di Ikoné a tempo scaduto. Nella attuale, l’acuto vero e proprio è arrivato proprio con il Milan al ‘Franchi’ ma tornare a sbancare il ‘Meazza’ potrebbe dare un sapore e un gas di tutt’altro sapore ed entità in vista del tour de force che attende la Fiorentina.