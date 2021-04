Un allenatore di Serie A che ha messo in difficoltà Gasperini? Ce l’ha proprio la Fiorentina, ma serve l’impresa-bis

La giornata forse più bella di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina fu forse proprio quella contro l’Atalanta, in Coppa Italia, nel gennaio 2020: era la terza partita sotto la sua guida e la prima da titolare di Patrick Cutrone, che andò a segno dopo appena 10 minuti. La squadra viola alla fine vinse per 2-1 grazie alla rete nel finale di Lirola, dopo una gara soffertissima, con il dito sulla bocca di Ilicic e i cori contro Gasperini, infuriato nel post partita. Un mese dopo in campionato invece, la rivincita bergamasca e il successo con lo stesso punteggio, in rimonta dopo il vantaggio viola di Chiesa. Resta il fatto però, che tra gli allenatori di Serie A in pochi hanno messo in difficoltà Gasperini e la sua macchina quasi perfetta ma uno di questi è stato proprio il tecnico viola, come sottolineato da Tuttosport. A lui però servirà un’impresa-bis per ottenere lo stesso risultato stasera.