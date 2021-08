Un altro attaccante oltre a Vlahovic? C’è sempre Kean tra i nomi caldi per la Fiorentina ma non è il solo

C’è una piano con o e un piano (scongiurato per ora) senza Vlahovic ma nell’attacco della Fiorentina qualcosa dovrebbe arrivare anche perché, pur rimanendo il serbo, è uscito Kouame e nel suo ruolo non c’è una vera e propria alternativa. Per questo il Corriere Fiorentino fa il punto e indica almeno un paio di candidati che potrebbero fare al caso viola, su tutti Moise Kean che è tornato all’Everton dopo il prestito al Psg ma non sembra rientrare nei piani dei Blu di Liverpool. L’altro è il quasi coetaneo Scamacca, che però è difficile immaginare a Firenze anche con Vlahovic, visto che il Sassuolo per lui chiede almeno 30 milioni e non vorrebbe darlo in prestito: in ogni caso sembra chiaro che Kokorin in quella posizione non dia le garanzie necessarie.