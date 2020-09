Un altro “Borja” per la Fiorentina: Mayoral è in uscita dal Real Madrid, ma la concorrenza per la punta è tanta

Dopo l’imminente ritorno a Firenze di Borja Valero, la Fiorentina starebbe puntando un altro “Borja” per l’attacco. Si tratta di Borja Mayoral, punta centrale 23enne di proprietà del Real Madrid che nell’ultima stagione ha giocato al Levante. I Blancos chiedono 15 milioni per la metà del suo cartellino. Su di lui ci sarebbero anche Valencia (che però è in difficoltà economica), ancora il Levante, Lazio e Marsiglia. A riportarlo è il portale spagnolo AS.

