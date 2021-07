Un altro profillo serbo per la difesa della Fiorentina di proprietà… di un’altra neoretrocessa tedesca

Secondo quanto riportato dal il quotidiano sportivo serbo “Sportski zurnal“, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale Werder Brema Milos Veljkovic. Il serbo classe 1995 quest’anno in Germania ha giocato 26 partite, per poi retrocedere con il suo club a fine stagione. Un profilo (e un’operazione) che potrebbe essere simile a quella che riporterebbe a Firenze Nastasic, visto che anche lo Shalke 04 è stato retrocesso in Bundesliga 2. Dalla Germania però, fanno sapere che non ci sono possibilità che Veljkovic si liberi a zero.