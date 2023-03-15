Un altro viola in Nazionale: Kouamé chiamato dalla Costa d’Avorio per le qualificazioni alla Coppa d’Africa

Il giocatore della Fiorentina Christian Kouamé è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale della Costa d’Avorio Jean Louis Gasset. In palio, c’è la qualificazione al prossimo turno eliminatorio delle qualificazioni alla Coppa d’Africa: per Kouamé e compagni arriva una duplice sfida contro la rappresentante delle Isole Comore.
Di seguito, la lista completa dei convocati:
1-FOLLY AYAYI CHARLES (ASEC MIMOSAS, COTE D’IVOIRE)
2-SANGARE BADRA ALI (SEKHUKHUNE, AFRIQUE DU SUD)
3-TAPE IRA ELIEZER (BAHIR DAR KENEMA, ETHIOPIE)
4-AURIER SERRGE (NOTTINGHAM FOREST, ANGLETERRE)
5-BAILLY ERIC (OLYMPIQUE MARSEILLE, FRANCE)
6-DOUMBIA SOULEYMANE (ANGERS SCO, FRANCE)
7-KONAN GISLAIN (AL NASSR, ARABIE SAOUDITE)
8-ODILON KOSSONOU (BAYER LEVERKUSEN, ALLEMAGNE)
9-WILFRIED SINGO (TORINO FC, ITALIE)
10-SYLLA ABAKAR (CLUB BRUGES, BELGIQUE)
11-AHOLOU JEAN-EUDES (RC STRASBOURG ALSACE, FRANCE)
12-GBAMIN JEAN PHILIPPE (TRABZONSPOR, TURQUIE)
13-KESSIE FRANCK (FC BARCELONE, ESPAGNE)
14-SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN, PAYS-BAS)
15-SERY JEAN MICKAEL (HULL CITY, ANGLETERRE)
16-ADINGRA SIMON (ROYALE UNION SAINT GILLOISE, BELGIQUE)
17-JONATHAN BAMBA (LILLE OSC, FRANCE)
18-DIALLO AMAD (SUNDERLAND AFC, ANGLETERRE)
19-GRADEL MAX ALAIN (SIVASSPOR, TURQUIE)
20-TRAORE HAMED JUNIOR (BOURNEMOUTH FC, ANGLETERRE)
21-SEBASTIEN HALLER (BORUSSIA DORTMUND, ALLEMAGNE)
22-KOUAME CHRISTIAN (FIORENTINA, ITALIE)
23-KRASSO JEAN PHILIPPE (AS SAINT ETIENNE, FRANCE)