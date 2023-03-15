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Un altro viola in Nazionale: Kouamé chiamato dalla Costa d’Avorio per le qualificazioni alla Coppa d’Africa

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Il giocatore della Fiorentina Christian Kouamé è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale della Costa d’Avorio Jean Louis Gasset. In palio, c’è la qualificazione al prossimo turno eliminatorio delle qualificazioni alla Coppa d’Africa: per Kouamé e compagni arriva una duplice sfida contro la rappresentante delle Isole Comore.

Di seguito, la lista completa dei convocati:

1-FOLLY AYAYI CHARLES (ASEC MIMOSAS, COTE D’IVOIRE)

2-SANGARE BADRA ALI (SEKHUKHUNE, AFRIQUE DU SUD)

3-TAPE IRA ELIEZER (BAHIR DAR KENEMA, ETHIOPIE)

4-AURIER SERRGE (NOTTINGHAM FOREST, ANGLETERRE)

5-BAILLY ERIC (OLYMPIQUE MARSEILLE, FRANCE)

6-DOUMBIA SOULEYMANE (ANGERS SCO, FRANCE)

7-KONAN GISLAIN (AL NASSR, ARABIE SAOUDITE)

8-ODILON KOSSONOU (BAYER LEVERKUSEN, ALLEMAGNE)

9-WILFRIED SINGO (TORINO FC, ITALIE)

10-SYLLA ABAKAR (CLUB BRUGES, BELGIQUE)

11-AHOLOU JEAN-EUDES (RC STRASBOURG ALSACE, FRANCE)

12-GBAMIN JEAN PHILIPPE (TRABZONSPOR, TURQUIE)

13-KESSIE FRANCK (FC BARCELONE, ESPAGNE)

14-SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN, PAYS-BAS)

15-SERY JEAN MICKAEL (HULL CITY, ANGLETERRE)

16-ADINGRA SIMON (ROYALE UNION SAINT GILLOISE, BELGIQUE)

17-JONATHAN BAMBA (LILLE OSC, FRANCE)

18-DIALLO AMAD (SUNDERLAND AFC, ANGLETERRE)

19-GRADEL MAX ALAIN (SIVASSPOR, TURQUIE)

20-TRAORE HAMED JUNIOR (BOURNEMOUTH FC, ANGLETERRE)

21-SEBASTIEN HALLER (BORUSSIA DORTMUND, ALLEMAGNE)

22-KOUAME CHRISTIAN (FIORENTINA, ITALIE)

23-KRASSO JEAN PHILIPPE (AS SAINT ETIENNE, FRANCE)

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