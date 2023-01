Un anno dopo l’infinita trattativa per l’esterno, è Ikoné contro Berardi

L’edizione de la Repubblica in edicola stamani fa il punto per quanto riguarda Fiorentina-Sassuolo. La partita, infatti, ha due protagonisti che in passato sono stati al centro di una lunga discussione di mercato. Si tratta di Jonathan Ikoné e Domnico Berardi, esterni offensivi che esattamente un anno fa, erano nel mirino della Fiorentina. In realtà l’interesse per Berardi arriva da molto più lontano, quando nell’estate 2021 la società viola lo aveva convinto a venire a Firenze, ma fu il Sassuolo a far saltare tutto.

Accordo trovato con il giocatore, i neroverdi invece continuano a chiedere 30 mln. La cifra è alta i dirigenti viola arrivano massimo a 15. Qualche mese dopo la cifra viene investita su Ikoné, che diventa un giocatore viola. Oggi si troveranno di fronte, con due gol a testa all’attivo in questa stagione. Ma de per l’esterno italiano le gare a disposizione sono state davvero poche (per infortunio), la relazione con il gol di Ikoné rimane ancora da migliorare.