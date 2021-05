Un anno ed è subito addio: dopo la delusione per la mancata promozione in Serie A Boateng è pronto a lasciare il Monza

Dopo un solo anno sembra arrivata al capolinea anche l’avventura al Monza di Kevin Prince Boateng. L’ex attaccante della Fiorentina ha il contratto in scadenza e, dopo la delusione della non promozione in Serie A, è tra i maggiori indiziati insieme a Balotelli per lasciare il club di Berlusconi e ridurre il monte ingaggi visto il netto passivo in bilancio. A riportarlo è Tuttosport