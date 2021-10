Un arbitro alla prima volta con la Fiorentina e all’esordio stagionale in A

Venezia-Fiorentina, in programma lunedì prossimo con inizio alle ore 20.45, sarà diretta dal signor Luca Massimi di Termoli.

Prima designazione assoluta con la Fiorentina, mentre con i veneti può vantare tre precedenti: una vittoria (contro l’Arezzo in Serie C), un pareggio e una sconfitta con tre gol fatti dagli arancioneroverdi e tre subiti.

Quest’anno ancora non si è visto in Serie A e in tutta la sua carriera ha sei presenze nella massima categoria, quattro delle quali la scorsa stagione. Bilancio nettamente casalingo, almeno in queste sei partite con cinque successi per la squadra di casa e uno per quella in trasferta.

Curiosità che lo riguarda: in media fischia un rigore ogni due partite che è una media molto alta.