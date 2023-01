Un arbitro alla prima volta con la Fiorentina. La Lazio con lui pareggia sempre

La partita tra Lazio e Fiorentina sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.

E’ bene dire che non ha nessun precedente con i viola, mentre ne ha due con i biancocelesti. Ha sempre diretto i capitolini in casa e si sono verificati due pareggi: Lazio-Verona 3-3 alla 38esima dello scorso campionato e Lazio-Udinese 0-0 quest’anno.

Quella di domenica sarà la sua decima direzione in Serie A. Il suo score complessivo è di 4 vittorie per chi giocava in casa e 5 pareggi (nessuna affermazione per chi giocava in trasferta). Quest’anno ha fischiato un solo rigore, ovviamente a vantaggio della squadra ospitante.