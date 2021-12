Un arbitro casalingo per la Fiorentina. E occhio ai calci di rigore

La partita tra Fiorentina e Sassuolo, in programma domenica prossima con inizio alle ore 12.30, sarà diretta da Marco Serra di Torino.

Non ha alcun precedente né con i viola, né con i neroverdi.

Con questa gara, Serra arriva alla decima direzione in Serie A della sua carriera. E’ un arbitro casalingo, almeno a vedere il suo score: 6 vittorie per la formazione di casa, 2 pareggi e una vittoria esterna (Empoli-Atalanta 1-4 di questa stagione). Ha concesso quattro rigori in tre partite in questo campionato (tre per la squadra di casa, uno per quella in trasferta).