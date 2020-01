Un arbitro con il quale la Fiorentina non vince da cinque anni. Il ritorno sul luogo del delitto: Con lui le partite col Genoa finiscono sempre allo stesso modo

La partita tra Fiorentina e Genoa in programma al Franchi sabato prossimo alle ore 18 sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio. In totale ci sono 34 precedenti in campionato coi viola per lui. Una lunga storia che inizia dal 2007/08. Lo score complessivo parla di: 9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte.

La Fiorentina non vince con lui 14 dicembre 2014 nella trasferta di Cesena conclusasi con un trionfale 1-4. Dopo di quella sfida otto pareggi e 5 sconfitte.

In questa stagione ha già diretto i gigliati due volte: Atalanta-Fiorentina 2-2 e Fiorentina-Roma 1-4 ovvero la gara che ha sancito l’esonero dell’allenatore Vincenzo Montella.

Ha già diretto per tre volte Fiorentina-Genoa e in ogni circostanza la gara si è chiusa sempre allo stesso modo, ovvero con un pareggio: è successo nella stagione 2014/15 Fiorentina-Genoa 0-0, in quella 2016/17 Fiorentina-Genoa 3-3, e giusto l’anno scorso all’ultima giornata, Fiorentina-Genoa 0-0.