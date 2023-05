Un arbitro incredibilmente casalingo e che ha negato due gol a Cabral in una sola partita

La partita tra Torino e Fiorentina in programma domenica prossimo alle 15, sarà arbitrata da Luca Massimi della sezione di Termoli.

Tre precedenti con lui per i viola e un equilibrio incredibile nello score: una vittoria, un pareggio e una sconfitta con due gol fatti e due subiti.

Quest’anno ha incrociato la sua strada con la squadra di Italiano in Lecce-Fiorentina 1-1: in questa occasione ha espulso Gallo tra i giallorossi ma al 95′ con la gara praticamente già finita e ha annullato due gol a Cabral. Mentre nella scorsa stagione lo troviamo in Venezia-Fiorentina 1-0 e Fiorentina-Empoli 1-0.

Quest’anno è stato incredibilmente casalingo: otto partite dirette, sei vittorie della squadra di casa e due pareggi. (Dati statistici forniti da Footstats)