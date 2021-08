Un arbitro mandato “per farci espellere i giocatori” e la “sentenza” Mazzoleni al VAR: I tifosi della Roma mettono le mani avanti in vista della Fiorentina

A poche ore dalla sfida tra Roma e Fiorentina sono tanti i tifosi che affidano le loro sensazioni ai social. In particolare, scorrendo Twitter, si nota tra i sostenitori giallorossi una generale preoccupazione nei confronti della squadra degli arbitri selezionata per la partita di questa sera.

C’è chi trova della malafede nella designazione di Pairetto, arbitro dal cartellino facile mandato “per farci espellere i giocatori” (la Roma ha concluso in rissa due amichevoli pre-campionato). E poi c’è chi critica la presenza di Mazzoleni al VAR, definendolo “una sentenza”, addirittura “come se al VAR ci fosse Lotito“. Molti, in definitiva, mettono già le mani avanti parlando di “stagione di scandali arbitrali”.

D’altronde si sa, forse in nessun Paese come nel nostro si tende a dare così tanta importanza agli arbitri. I tifosi della Roma sembrano essere davvero preoccupati, segno che la partita contro la Fiorentina da quelle parti non viene vista esattamente come una passeggiata di salute.

E con sentenza Mazzoleni al Var direi che iniziamo al meglio il campionato. #fiorentina #RomaFiorentina — Andrea Cianetti (@GaRaBoMbO_viola) August 19, 2021